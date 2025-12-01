Інтерфакс-Україна
Події
19:36 01.12.2025

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

2 хв читати
Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

Російські окупанти продовжують спроби закріплюватись на півночі та в центрі міста Покровськ Донецької області, а логістичне забезпечення сусіднього міста Мирноград виконується виключно безпілотними комплексами, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у понеділок.

"Ситуація залишається критичною. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

За даними аналітиків, противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль. "Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста, , оскільки в південну літає все менше і менше екіпажів. З боку Сил Оборони тривають спроби зачищати окремі райони, але основна робота виконується пілотами, які без перестану намагаються виявити противника та знищити", - йдеться в повідомленні.

Проблемною названа ділянка в районі села Рівне, яке знаходиться між Покровськом на Мирноградом, та між Покровськом та Красним Лиманом, де противник влаштовує засідки, мінування території та будують інженерні загородження, що ускладнює логістику в напрямку Мирнограду.

"Як зазначають бійці, логістика в Мирноград зараз здійснюється за допомогою НРК та дронів. Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовуються, а кожне фізичне висування в якусь точку це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт", - повідомляє DeepState.

Як повідомлялося, за даними DeepState, темпи просування ворога на покровському та добропільському напрямках в Донецькій області на минулому тижні скоротилися у 10 разів: окупанти зайняли там 3,82 кв. км, тоді як за позаминулий - 38,73 кв. км.

 

Теги: #війна #покровськ #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 01.12.2025
Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

02:33 01.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

01:28 01.12.2025
Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

15:33 30.11.2025
Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

22:26 29.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

02:23 29.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 289 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 289 ворожих атак - Генштаб

10:31 28.11.2025
Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

01:08 28.11.2025
На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

16:53 27.11.2025
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

15:26 27.11.2025
У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА