Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

Російські окупанти продовжують спроби закріплюватись на півночі та в центрі міста Покровськ Донецької області, а логістичне забезпечення сусіднього міста Мирноград виконується виключно безпілотними комплексами, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у понеділок.

"Ситуація залишається критичною. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

За даними аналітиків, противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль. "Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста, , оскільки в південну літає все менше і менше екіпажів. З боку Сил Оборони тривають спроби зачищати окремі райони, але основна робота виконується пілотами, які без перестану намагаються виявити противника та знищити", - йдеться в повідомленні.

Проблемною названа ділянка в районі села Рівне, яке знаходиться між Покровськом на Мирноградом, та між Покровськом та Красним Лиманом, де противник влаштовує засідки, мінування території та будують інженерні загородження, що ускладнює логістику в напрямку Мирнограду.

"Як зазначають бійці, логістика в Мирноград зараз здійснюється за допомогою НРК та дронів. Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовуються, а кожне фізичне висування в якусь точку це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт", - повідомляє DeepState.

Як повідомлялося, за даними DeepState, темпи просування ворога на покровському та добропільському напрямках в Донецькій області на минулому тижні скоротилися у 10 разів: окупанти зайняли там 3,82 кв. км, тоді як за позаминулий - 38,73 кв. км.