Події

18:26 06.06.2022

Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам сімей загиблих журналістів

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Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам сімей загиблих журналістів

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня журналіста вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам сімей представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави висловив подяку всім журналістам, які протягом 103 днів повномасштабного вторгнення та восьми років війни РФ проти України на Донбасі виконували свою роботу, а також вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

"Журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни… Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо", - наводить слова Зеленського його пресслужба.

Він також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Президент поіменно згадав кожного з них. Присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання.

Теги: #журналісти #зеленський
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