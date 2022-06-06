Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

Україна дотримується гуманного ставлення до російських військовополонених та забезпечує все, гарантоване їм міжнародним правом, у повному обсязі, водночас вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій на його сайті в понеділок.

"Україна… сумлінно виконує всі свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема за міжнародним гуманітарним правом. В умовах повномасштабної російської агресії Українська держава як сторона Женевських конвенцій 1949 року та Протоколів до них неухильно дотримується принципів ведення воєнних дій, зокрема за міжнародним гуманітарним правом, що включає відповідні норми поводження із військовополоненими", - йдеться в заяві.

У МЗС наголошують, що Україна ретельно дотримується положень Ι Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних воєнних конфліктів та повною мірою забезпечує належне поводження з взятими в полон російськими військовими.

"Російська сторона денонсувала цей важливий міжнародно-правовий інструмент у жовтні 2019 року. Нині очевидно, що це був один із підготовчих кроків Росії до повномасштабної агресії проти України. Наша держава виходить з того, що військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у бойових діях, якщо вони не скоювали воєнних та інших визначених міжнародним правом злочинів. Їх тимчасове тримання у спеціально підготовлених місцях має на меті лише запобігання їхній подальшій участі у воєнних діях і не є формою покарання", - наголосили у відомстві.

Водночас в МЗС заявили про готовність української сторони після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання.

"Україна і надалі сумлінно гарантує визначені міжнародним гуманітарним правом мінімальні умови утримання під вартою, зокрема проживання, харчування, одяг, санітарну гігієну та медичне обслуговування, а також забезпечує повагу до гідності військовополонених. Українська сторона на постійній основі надає представникам міжнародних спеціалізованих організацій та інституцій, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, доступ до російських військових полонених. Крім того, у нашій державі створено Національне інформаційне бюро, яке опікується питаннями полонених, зокрема їх обміном", - зазначили у відомстві.

Водночас Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з російського боку, включно із залученням спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їх тримання на підконтрольних РФ територіях.