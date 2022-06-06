Події

17:46 06.06.2022

Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

2 хв читати
Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

Україна дотримується гуманного ставлення до російських військовополонених та забезпечує все, гарантоване їм міжнародним правом, у повному обсязі, водночас вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій на його сайті в понеділок.

"Україна… сумлінно виконує всі свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема за міжнародним гуманітарним правом. В умовах повномасштабної російської агресії Українська держава як сторона Женевських конвенцій 1949 року та Протоколів до них неухильно дотримується принципів ведення воєнних дій, зокрема за міжнародним гуманітарним правом, що включає відповідні норми поводження із військовополоненими", - йдеться в заяві.

У МЗС наголошують, що Україна ретельно дотримується положень Ι Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних воєнних конфліктів та повною мірою забезпечує належне поводження з взятими в полон російськими військовими.

"Російська сторона денонсувала цей важливий міжнародно-правовий інструмент у жовтні 2019 року. Нині очевидно, що це був один із підготовчих кроків Росії до повномасштабної агресії проти України. Наша держава виходить з того, що військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у бойових діях, якщо вони не скоювали воєнних та інших визначених міжнародним правом злочинів. Їх тимчасове тримання у спеціально підготовлених місцях має на меті лише запобігання їхній подальшій участі у воєнних діях і не є формою покарання", - наголосили у відомстві.

Водночас в МЗС заявили про готовність української сторони після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання.

"Україна і надалі сумлінно гарантує визначені міжнародним гуманітарним правом мінімальні умови утримання під вартою, зокрема проживання, харчування, одяг, санітарну гігієну та медичне обслуговування, а також забезпечує повагу до гідності військовополонених. Українська сторона на постійній основі надає представникам міжнародних спеціалізованих організацій та інституцій, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, доступ до російських військових полонених. Крім того, у нашій державі створено Національне інформаційне бюро, яке опікується питаннями полонених, зокрема їх обміном", - зазначили у відомстві.

Водночас Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з російського боку, включно із залученням спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їх тримання на підконтрольних РФ територіях.

Теги: #мзс #полонені
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 06.06.2022
ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

13:16 03.06.2022
МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

12:14 02.06.2022
РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

18:32 01.06.2022
Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

18:45 31.05.2022
Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

18:33 31.05.2022
У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

20:29 30.05.2022
Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

18:18 30.05.2022
МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

07:02 30.05.2022
Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

20:15 29.05.2022
Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

Обстановка у північно-західній частині Чорного моря залишається складною, є ризик висадки десанту і ДРГ на одеське узбережжя - ВМС ЗСУ

ОСТАННЄ

Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам сімей загиблих журналістів

Невзоров подав документи на українське громадянство – Зеленський

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

Якщо армія відходить, повертатися буде дорого – Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

У Києві заарештували 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству, їх передали до управління АРМА

КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна очолили рейтинг українських вишів - Міносвіти

У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня - Міноборони

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

На Львівщині СБУ заблокувала схему продажу бронежилетів, отриманих як гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА