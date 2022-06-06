Події

15:40 06.06.2022

У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня - Міноборони

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У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня - Міноборони

У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня, а військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Українська розвідка нам також повідомляє про продовження термінів перевірки бойової готовності Збройних сил цієї країни до 11 червня. Раніше планувалося до 4-го. У межах підготовки до зборів із військовозобов'язаними територіальної оборони Білорусі з 22 червня до 16 липня військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів", - зазначив Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в понеділок.

Він додав, що на ділянці українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекиданню українських військ на інші загрозливі напрямки противник також утримує підрозділи.

"Зокрема в районі населеного пункту Тьоткіного, Курська область, перебувають військовослужбовці зі складу 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. У районі міжнародного автомобільного пункту пропуску Нові Юрковичі, Брянська область, Росія, триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій", - зазначив спікер Міноборони.

Теги: #міноборони #білорусь
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