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15:16 06.06.2022

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

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РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет - Міноборони

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - сказав Мотузяник на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у понеділок.

Речник зазначив, що це означає, що загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається, тому що "фактично, покривається вся територія України".

"Противник ротує свої підрозділи: десь відводить, десь заводить. Це все тактичні ігри, тому я не бачу тут якихось великих тактичних або оперативно-стратегічних змін", - пояснив Мотузяник.

Крім того, за його словами, російський агресор нарощує системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, у північно-західній частині півострова в районі населених пунктів Оленівка та Роздольне продовжується розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - зазначив Мотузяник.

Теги: #війна #міноборони
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