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14:37 06.06.2022

Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з РФ об'єктів на Житомирщині – перший віцеспікер Рійгікогу

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Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з РФ об'єктів на Житомирщині – перший віцеспікер Рійгікогу

Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з Російською Федерацією об'єктів у Житомирській області, заявив перший віцеспікер Рійгікогу Естонської Республіки Ханно Певкур.

"Естонський уряд має список із 15 об'єктів, які передані місцевою адміністрацією до розгляду. Його оцінюють, прораховують необхідні бюджети і також Естонія працює над тим, щоб залучити інші країни до співпраці", - зазначив Певкур журналістам у понеділок у Малині (Житомирська обл.).

За його словами, наразі необхідно також прорахувати, коли можна буде розпочати процес відновлення та "які кроки треба ще зробити в технічній та юридичній площині, щоб запустити всі ці речі".

У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що "у відсотковому співвідношенні до свого ВВП Естонія найбільше допомогла Україні".

"Якби у такому співвідношенні допомагали країни, у яких трохи більше ВВП, у нас взагалі не було б проблем ні з відновленням, ні з постачанням зброї", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що Естонія допомагала Україні ще до 24 лютого.

За його словами, Естонія одна з перших відгукнулася на ініціативу української сторони щодо шефства країн над населеними пунктами України для відновлення її економіки.

"Естонія виступає нашим послом та залучає через свої контакти допомогу інших країн", - зазначив перший віцеспікер.

Теги: #естонія #житомирська_область #відбудова
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