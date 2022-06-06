Зеленський отримав від Джонсона підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном оборонну підтримку України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, а також шляхи запобігання продовольчій кризі та розблокування портів.

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Отримав підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Великою Британією шукаємо шляхи запобігання продовольчій кризі та розблокування портів", - написав Зеленський у твіттері.