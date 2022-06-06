Двоє поліцейських із Миколаївської області передали окупантам табельну зброю – прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру в колабораційній діяльності двох поліцейських із Миколаївської обласної поліції, які передали окупантам табельну зброю, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури в понеділок у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, підозрювані під час окупації міста Снігурівка добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси – дев'ять пістолетів "ПМ" та 18 магазинів до них із патронами.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу Миколаївського управління поліції.