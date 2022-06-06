Події

11:21 06.06.2022

Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі та поранені жителі

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Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі та поранені жителі

За добу російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області, внаслідок чого вбито й поранено мирних жителів, повідомляє Національна поліція України.

"Зафіксовано 11 ударів ракетами"повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Російські війська вдарили по населених пунктах - Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.

Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство, критичну інфраструктуру.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #донецька_область #удари
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