Події

07:32 06.06.2022

Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

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Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

Минулої доби українські захисники знищили 59 людей особового складу, 15 одиниць ворожої техніки, 3 польові склади боєприпасів у південних областях, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"При виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслені 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика". Також у 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбуці в ніч на понеділок.

Також зазначається, що протягом дня ворог завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 по позиціях українських військових. У відповідь по ворожих підрозділах українською авіацією завдано 3 влучення.

"Тим часом, окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне", - повідомляють у командуванні.

На Миколаївщині агресор продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення та українських підрозділів, "намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів укотре переформатується. Зараз, у готовності до завдання ракетних ударів з моря знаходяться 1️ надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені крилатими ракетами. Також у готовності до дій знаходяться 5️ великих десантних кораблів", - зазначається в повідомленні.

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог
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