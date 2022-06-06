Події

07:00 06.06.2022

Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

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Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

Президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю бойові позиції Збройних Сил України у Лисичанську та Соледарі. Вдень у неділю він відвідав Запоріжжя, де зустрівся із тимчасовими переселенцями.

"Після цього поїхав з головою Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів і кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав", - сказав він у відеозверненні в ніч із неділі на понеділок.

"Дещо привезли військовим, про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли. Я бажаю їм здоров'я, їхнім батькам уклін, усім нам – перемоги", – сказав Зеленський.

У неділю бої з російською армією йшли у Сєвєродонецьку, в безпосередній близькості від Лисичанська.

 

 

Теги: #візит #лисичанськ #зеленський
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