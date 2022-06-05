Події

21:38 05.06.2022

За неділю українські захисники знищили 43 окупанти, 3 одиниці техніки

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За неділю українські захисники знищили 43 окупанти, 3 одиниці техніки

За добу неділі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 43 людини особового складу агресора та 3 одиниці ворожої техніки.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 5 червня, наші воїни знищили: особового складу – 43, вертольотів – 1, АТТ – 2", - йдеться в повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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