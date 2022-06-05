Події

21:20 05.06.2022

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

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Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краї оборони", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в неділю.

Зазначається, що президент "поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм нагороди та цінні подарунки".

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному і кожній. Хочу побажати здоров'я вам і вашим сім'ям, що підтримують вас. Бережіть себе!", - зазначив Зеленський.

Ті, хто зібрався, вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Зеленський відвідав також санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які вимушені залишити свої будинки через збройну агресію Росії.

 

 

 

 

 

Теги: #запоріжжя #візит #зеленський
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