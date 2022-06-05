Події

19:55 05.06.2022

Євросоюз розробив план відмови від російського газу

1 хв читати
Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Євросоюз розробив план відмови від російського газу, повідомив комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1/CNews, повідомляє ZN.ua.

"Ми імпортуємо з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. Нам доведеться звільнитися від російського газу... Путін використовує газ, щоб поділити нас, він робив усе упродовж багатьох років, щоб поділити Європу", - заявив Бретон.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу до ЄС надходило з Росії.

На думку єврокомісара, потрібно якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. Зокрема, ЄС планує збільшити закупівлі зрідженого газу в США та Катарі, а також розширити потужності зеленої енергетики.

"Ми розробили план із моїми командами", - сказав Бретон.

За його словами, новий план буде включати "50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, додаткові 10 млрд із активних трубопроводів, прискорення морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей, що становлять 25 млрд кубічних метрів". Перезапуск вугільних електростанцій також є варіантом, що розглядається.

 

 

 

Теги: #рф #газ #єс #план
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 05.06.2022
Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

Стефанчук: діалог з РФ можливий тільки в напрямку нашої перемоги

10:52 05.06.2022
Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

09:30 05.06.2022
Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

07:35 05.06.2022
До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

21:36 04.06.2022
Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

20:15 04.06.2022
Минулої ночі на півдні України знищено десять окупантів, два безпілотники, гаубиця та БТР

Минулої ночі на півдні України знищено десять окупантів, два безпілотники, гаубиця та БТР

19:52 04.06.2022
Міністр оборони України назвав оптимістичні терміни завершення війни з РФ: До кінця року

Міністр оборони України назвав оптимістичні терміни завершення війни з РФ: До кінця року

19:25 04.06.2022
Зеленський закликав виключити РФ із ЮНЕСКО після обстрілу Святогірської лаври

Зеленський закликав виключити РФ із ЮНЕСКО після обстрілу Святогірської лаври

19:19 04.06.2022
Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

12:12 04.06.2022
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Сусіди Сербії закрили повітряний простір для літака Лаврова до Белграда

Противник зосередив зусилля на продовження наступу в напрямку Слов'янська

Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Окупаційна влада Борової на Харківщині поставила завдання перевести грошовий обіг на російські рублі

Зеленський відвідав Запоріжжя

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Мустафа Найєм: У брата Масі тяжке поранення голови та ока

Українські десантники збили ворожий вертоліт у Донецькій області

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Із Лисичанська змогли евакуювати 98 людей у неділю

Іспанія готується передати Україні ЗРК Shorad Aspide і танки Leopard

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА