Євросоюз розробив план відмови від російського газу, повідомив комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1/CNews, повідомляє ZN.ua.

"Ми імпортуємо з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. Нам доведеться звільнитися від російського газу... Путін використовує газ, щоб поділити нас, він робив усе упродовж багатьох років, щоб поділити Європу", - заявив Бретон.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу до ЄС надходило з Росії.

На думку єврокомісара, потрібно якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. Зокрема, ЄС планує збільшити закупівлі зрідженого газу в США та Катарі, а також розширити потужності зеленої енергетики.

"Ми розробили план із моїми командами", - сказав Бретон.

За його словами, новий план буде включати "50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, додаткові 10 млрд із активних трубопроводів, прискорення морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей, що становлять 25 млрд кубічних метрів". Перезапуск вугільних електростанцій також є варіантом, що розглядається.