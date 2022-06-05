Іспанія готується передати Україні ЗРК Shorad Aspide і танки Leopard

Іспанія планує збільшувати свою військову допомогу Україні та готується направити країні ЗРК малої дальності Shorad Aspide, а також танки Leopard, повідомляє видання El Pais із посиланням на власні джерела в іспанському уряді.

"Іспанія готова зробити якісний стрибок у своїй військовій підтримці України перед російським вторгненням, повідомляють урядові джерела. Якщо досі вона постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 та кулемети), то тепер готується поставити важке озброєння, зенітні ракети та бойові танки "Леопард", а також забезпечити необхідну підготовку українських військових, щоб вони могли взяти на себе управління операцією", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Міноборони Іспанії вже завершує постачання Києву батареї зенітних ракет малої дальності Shorad Aspide, які іспанська армія замінила більш сучасною системою.

"Постачання цього озброєння, виробленого європейською ракетною компанією MBDA, очікує завершення переговорів через осередок у Штутгарті (Німеччина), який відповідає за координацію військової допомоги Україні, щоб уникнути нестачі одного обладнання та дублювання іншого", - наголошується в повідомленні.

Видання додає, що іспанський уряд також готовий передати Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років лежать без діла на армійській базі матеріально-технічного постачання в Сарагосі.

"Ці танки є частиною партії зі 108 уживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році як преамбулу до контракту на виробництво Leopard в Іспанії. Міноборони мала намір переобладнати їх в евакуаційні машини для інженерів, але через брак бюджету вважала за краще їх піддати процесу (видаливши акумулятори, олії та будь-які інші елементи, які можуть зіпсувати їх) та залишити на зберігання до отримання майбутніх коштів", - наголошують журналісти.

За їхніми словами, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та поставлені українській армії.

При цьому повідомляється, що Іспанія також запропонувала Україні навчити військовослужбовців ЗСУ експлуатації цих танків.

"Згідно із джерелами, з якими проводилися консультації, спочатку навчання проходитиме в Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО Enhanced Forward Presence (EFP). На другому етапі навчання українських танкістів проходитиме на території Іспанії", - наголошують журналісти видання.

Вони додають, що ця програма "прискорила б плани підготовки української армії до оснащення потужними танками, здатними протистояти сучасним російським Т-90, оскільки нині вона має лише центр у Німеччині для навчання їх експлуатації".