Сусіди Сербії закрили повітряний простір для літака Лаврова до Белграда

Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія заборонили проліт у повітряному просторі цих країн для літака, в якому глава МЗС Росії Сергій Лавров має намір летіти у понеділок до Белграда, повідомляє у неділю сербське видання "Данас" із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що глава уряду Сербії Ана Брнабіч повідомила раніше в неділю, що ситуація з прибуттям Лаврова до Белграда "надзвичайно ускладнена", і що всією логістикою опікується президент Сербії Олександр Вучич.

"Справді неймовірно, що ситуація в Європі й світі така, що президент однієї з країн повинен займатися такими речами, як логістикою польоту міністра закордонних справ (іншої країни), від чого залежить, дістанеться він чи ні", - прокоментувала ситуацію Брнабич в ефірі сербського телебачення

Раніше цього тижня Вучич заявляв, що домовленості про візит Лаврова досягнуто, проте ситуація не буде остаточно зрозуміла доти, доки все точно не визначиться.

Лавров планував візит до Сербії 6-7 червня.