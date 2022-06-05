Події

13:51 05.06.2022

Стефанчук вважає заяву угорського колеги на адресу Зеленського безвідповідальною

1 хв читати
Стефанчук вважає заяву угорського колеги на адресу Зеленського безвідповідальною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який розкритикував риторику президента Володимира Зеленського про необхідність надання Україні озброєння, безвідповідальною і такою, що грає руку російському агресору.

"Угорщині потрібно припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це - зброя, якою вони можуть захистити свої будинки від російської орди. І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, приховуючи за цим своє небажання їм же і допомогти – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і тільки грають на руку російському агресору", - написав Стефанчук у неділю в Фейсбуці.

За словами спікера українського парламенту, весь демократичний світ із подивом і нерозумінням спостерігає за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну і вибілювати Росію.

"На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, зокрема закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відновлена досить швидко", - наголосив Стефанчук.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "особисту психічну проблему" президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його наполегливими проханнями до партнерів про підтримку.

Теги: #реакція #стефанчук #кевер_ласло
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 05.06.2022
МЗС України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини довідки про стан його психічного здоров'я

МЗС України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини довідки про стан його психічного здоров'я

11:02 05.06.2022
Стефанчук виступить в Європарламенті і, можливо, зустрінеться з Макроном

Стефанчук виступить в Європарламенті і, можливо, зустрінеться з Макроном

16:41 04.06.2022
Заклики не принижувати Росію можуть лише принизити країну, яка до цього закликає, - Кулеба у відповідь на заяву Макрона

Заклики не принижувати Росію можуть лише принизити країну, яка до цього закликає, - Кулеба у відповідь на заяву Макрона

14:33 03.06.2022
Стефанчук запросив Шольца приїхати в Україну і виступити в Раді

Стефанчук запросив Шольца приїхати в Україну і виступити в Раді

10:56 03.06.2022
Стефанчук: Доки живі спогади про звірства окупантів в Україні, питання примирення з Росією не стоятиме на порядку денному

Стефанчук: Доки живі спогади про звірства окупантів в Україні, питання примирення з Росією не стоятиме на порядку денному

17:14 02.06.2022
Стефанчук: Резолюція бундестагу щодо підтримки євроінтеграції України стане мотиватором для такого рішення ЄС

Стефанчук: Резолюція бундестагу щодо підтримки євроінтеграції України стане мотиватором для такого рішення ЄС

13:17 30.05.2022
Стефанчук закликав ПА НАТО сприяти притягненню Путіна до відповідальності за скоєння воєнних злочинів

Стефанчук закликав ПА НАТО сприяти притягненню Путіна до відповідальності за скоєння воєнних злочинів

18:11 13.05.2022
Виступи закордонних політиків у ВР продовжаться - Стефанчук

Виступи закордонних політиків у ВР продовжаться - Стефанчук

16:54 08.05.2022
Голови парламентів України та Норвегії вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Голови парламентів України та Норвегії вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні

07:31 07.05.2022
Глава Міноборони Японії заявив, що жорстка реакція на дії Росії щодо України є важливою для стримування Китаю

Глава Міноборони Японії заявив, що жорстка реакція на дії Росії щодо України є важливою для стримування Китаю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

У Балтійському морі стартували масштабні військово-морські навчання НАТО

МЗС України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини довідки про стан його психічного здоров'я

Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

У Балтійському морі стартували масштабні військово-морські навчання НАТО

В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

Три людини загинули, 11 поранені внаслідок стрільби у Філадельфії

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

Українська армія контролює половину Сєвєродонецька - глава Луганської ОВА

Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА