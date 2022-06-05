Стефанчук вважає заяву угорського колеги на адресу Зеленського безвідповідальною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який розкритикував риторику президента Володимира Зеленського про необхідність надання Україні озброєння, безвідповідальною і такою, що грає руку російському агресору.

"Угорщині потрібно припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це - зброя, якою вони можуть захистити свої будинки від російської орди. І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, приховуючи за цим своє небажання їм же і допомогти – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і тільки грають на руку російському агресору", - написав Стефанчук у неділю в Фейсбуці.

За словами спікера українського парламенту, весь демократичний світ із подивом і нерозумінням спостерігає за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну і вибілювати Росію.

"На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, зокрема закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відновлена досить швидко", - наголосив Стефанчук.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "особисту психічну проблему" президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його наполегливими проханнями до партнерів про підтримку.