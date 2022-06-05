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13:32 05.06.2022

МЗС України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини довідки про стан його психічного здоров'я

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МЗС України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини довідки про стан його психічного здоров'я

Міністерство закордонних справ України очікує оприлюднення головою парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"МЗС України очікує оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. Подальша оцінка слів пана Кевера безпосередньо залежить від висновку, зафіксованого в довідці", - написав Ніколенко у Facebook в неділю.

Він додав, що "якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну і вибілювати злочини Росії".

"Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на бік зла", - зазначив Ніколенко.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "особисту психічну проблему" президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його наполегливими проханнями до партнерів про підтримку.

Теги: #угорщина #мзс_україни #кевер_ласло
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