Три людини загинули, 11 поранені внаслідок стрільби у Філадельфії

Щонайменше три людини загинули, ще 11 зазнали поранень унаслідок стрільби в місті Філадельфія в штаті Пенсільванія, повідомляє в неділю канал ABC.

За словами представника поліції, кілька людей відкрили стрільбу по натовпу на одній з вулиць міста в ніч на неділю.

Один із поліцейських вистрілив в одного з нападників, але невідомо, чи зачепив його пострілом. Нападник кинув зброю і втік. Інші стрільці також втекли.

Поліція переглядає матеріали камер спостереження в спробі встановити особи та місцезнаходження нападників.