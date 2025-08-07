Інтерфакс-Україна
12:50 07.08.2025

Чоловік, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі", підстрелив сам себе, його госпіталізовано - джерела

Чоловік, який в четвер в Черкасах відкрив стрілянину в ресторані "МакДональдз" у центрі міста, підстрелив сам себе, його госпіталізовано, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

"Цей чоловік закрився в туалеті, сам собі завдав поранення. Його наразі госпіталізовано", - повідомив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста: чоловік зі зброєю знаходився всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

