12:08 07.08.2025

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину в "МакДональдзі"

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину в ресторані "МакДональдз" у центрі міста, повідомили у поліції Черкащини.

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Згодом речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк повідомила "Суспільному", що у Черкасах біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.

За вказаною адресою перебувають слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.

