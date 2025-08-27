Інтерфакс-Україна
Події
20:25 27.08.2025

В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець



Щонайменше двоє дітей загинули і 17 осіб отримали поранення під час стрілянини в католицькій школі в американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота), повідомляє в середу CNN.

За даними поліції, загиблим було 8 і 10 років. Стрілку було близько 20 років, він також загинув.

При цьому, 14 з 17 осіб, які отримали поранення, - діти у віці від 6 до 14 років.

Стрілянина сталася під час молитви. Молодий чоловік підійшов до церкви зовні і відкрив вогонь через вікна. Він був озброєний гвинтівкою, рушницею і пістолетом. Мотив його вчинку поки невідомий.

Президент США Дональд Трамп і губернатор Міннесоти Тім Уолз були поінформовані про те, що сталося.

"Мене поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі. ФБР оперативно реагує і знаходиться на місці події. Білий дім продовжить стежити за цією жахливою ситуацією", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У свою чергу, Уолз написав у соціальній мережі X, що молиться за дітей і вчителів, які постраждали під час стрілянини, а також продовжує стежити за ситуацією.

Теги: #жертва #стрілянина #сша #школа

