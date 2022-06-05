Українська армія контролює половину Сєвєродонецька - глава Луганської ОВА

Українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька, в полон захоплено 8 російських окупантів. Противник продовжує наступ на Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут", – написав він у телеграм-каналі.

Гайдай наголосив, що вночі близько 30 снарядів потрапили в будівлю Гуманітарного штабу в Лисичанську.