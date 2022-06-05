Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

Унаслідок нічного обстрілу Зеленодольської громади (Дніпропетровська обл.) в двох селах зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Через нічний обстріл Зеленодольської громади люди не постраждали. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновано 2 будинки, ще 6 пошкоджено. У Великій Костромці зачепило бібліотеку", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Резніченко наголосив, що ворог цілеспрямовано вдарив по населених пунктах.