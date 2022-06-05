Події

11:11 05.06.2022

Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

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Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Уранці в неділю, 5 червня, російська крилата ракета пролетіла над Південноукраїнською АЕС на критично низькій висоті, повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Сьогодні, 05 червня 2022 року, росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства в неділю.

В "Енергоатомі" припустили, що ракета була випущена в бік Києва, де в неділю вранці пролунали вибухи.

"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", – йдеться в повідомленні.

Теги: #ракета #аес
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