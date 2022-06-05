Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

Ракетний обстріл Києва в неділю вранці здійснювався російськими окупантами з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"5 червня вранці ворог випустив кілька ракет у напрямку Києва. Близько 6.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ Повітряного командування "Центр" вони були виявлені і обстріляні - знищена одна крилата ракета. За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", – йдеться в повідомленні командування на сторінці у Фейсбук.