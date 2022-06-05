Події

07:58 05.06.2022

Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

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Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

У ніч на неділю над Миколаївською областю українськими моряками збито дві чергові російські ракети, повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у неділю вранці.

У ВМС ЗСУ нагадали, що напередодні в суботу особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів.

 

 

 

Теги: #ракети #миколаївська_область
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