Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

У ніч на неділю над Миколаївською областю українськими моряками збито дві чергові російські ракети, повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у неділю вранці.

У ВМС ЗСУ нагадали, що напередодні в суботу особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів.