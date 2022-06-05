До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений перелік банків, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьомий пакет санкцій проти росії – це наш пріоритет. ЄС уже розпочав роботу над ним. Нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які будуть відключені від SWIFT, зокрема – "Газпромбанку", – написав він у телеграм-каналі у суботу ввечері з посиланням на заступника глави МЗС Польщі Павла Яблонського.