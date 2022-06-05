45 співробітників правопорядку постраждали у зіткненнях із демонстрантами в Єревані

45 поліцейських постраждали в результаті зіткнення з демонстрантами біля резиденції прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна минулої п'ятниці, повідомляє пресслужба поліції Вірменії.

"Учора, коли учасники акції в результаті озвучених організаторами закликів не підкорилися законним вимогам поліції, стали застосовувати насильство, кидати пляшки, каміння, залізні предмети, було схвалено рішення про застосування спецзасобів. Застосовано виключно світлошумові спецзасоби", - випливає із повідомлення.

"Унаслідок застосування спецзасобів легкі поранення отримали двоє співробітників поліції, ще 45 поліцейських зазнали поранень в результаті зіткнень", - зазначили в поліції, додавши, що спецзасоби були застосовані на безпечній від громадян відстані.

Напередодні біля резиденції прем'єра відбулися сутички демонстрантів із поліцією. За даними МОЗ республіки, постраждали 60 осіб, зокрема, 39 поліцейських. Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу за статтею "масові заворушення", затримано 13 осіб.

У Єревані з 17 квітня проводяться організовані опозицією антиурядові акції. Хвиля протестів у Вірменії виникла після виступу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у парламенті, де він запропонував "опустити планку у питанні статусу Карабаха" і висловився за підписання угоди про мир із Азербайджаном.