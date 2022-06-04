У Сєвєродонецьку тривають позиційні вуличні бої, квартали міста розділені навпіл

Станом на вечір суботи, 4 червня, у Сєвєродонецьку (Луганська обл.) тривають позиційні вуличні бої, квартали обласного центру розділені навпіл, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Тривають позиційні вуличні бої, наші військові роблять все, щоб витіснити ворога з міста. Житлові квартали міста зараз поділені навпіл. Частину населення Сєвєродонецька росіяни примусово вивезли на окуповану територію", - написав він у телеграм-каналі, із посиланням на керівника міської ОВА Олександра Стрюка.