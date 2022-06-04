Події

21:36 04.06.2022

Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

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Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що наступним кроком надання допомоги Україні від Європейського союзу могло б бути створення відповідного трастового фонду, повідомляє в суботу управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати у безпеку – допомагати Україні. Але вони не можуть, тому що у них немає озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було створити трастовий фонд у Європі, і це може бути наступним кроком", – сказав Резніков, відповідаючи на запитання на полях Міжнародного форуму безпеки Globsec-2022.

 

 

Теги: #єс #міноборони #трастовий_фонд
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