Події

20:33 04.06.2022

Шеф Пентагону наступного тижня проведе засідання Контактної групи з питань оборони України

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Шеф Пентагону наступного тижня проведе засідання Контактної групи з питань оборони України

Шеф Пентагону Ллойд Остін повідомив, що проведе наступного тижня засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

"Від цього вівторка, я вирушу в міжнародну поїздку з кількома зупинками, щоб допомогти просунути низку ключових оборонних пріоритетів США та партнерських відносин у всьому світі", - написав він у Твіттері в суботу.

"Я поїду до Брюсселя, Бельгія, щоб провести наступне особисте засідання Контактної групи з оборони України. Керівники оборонних відомств буквально з усього світу зберуться там, щоб обговорити тривалу кризу в Україні після неспровокованого вторгнення Росії", – наголосив Остін.

Крім того, під час перебування у Брюсселі він братиме участь у засіданні НАТО.

"Серед безлічі тем ми обговоримо заявки Швеції та Фінляндії і продовжимо наш постійний діалог про реакцію на вторгнення Росії в Україну", - акцентував шеф Пентагону.

 

 

 

 

Теги: #сша #пентагон #україна
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