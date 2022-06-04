Міністри оборони України, Словаччини та Болгарії обговорили проблеми постачання озброєння в Україну

Міністри оборони України, Словаччини та Болгарії взяли участь у панелі Міжнародного форуму безпеки Globsec-2022, присвяченому постачанню військової допомоги Україні від держав-партнерів, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у суботу.

"Росія намагається захопити південь і схід нашої держави, водночас не залишає мети щодо захоплення Києва та знищення української державності… Наша мета – не дати реалізуватися російським сценаріям та звільнити наші території максимально швидко", – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, для цього Сили оборони України потребують важкого озброєння, пріоритетно реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, протикорабельних систем, безпілотних систем, засобів протиракетної та протиповітряної оборони, спеціальних ракет для протидії радіолокаційним засобам ворога, які дозволять застосовувати українську авіацію.

"Ми потребуємо його швидко і в кількості, що відповідає масштабам загроз. Україна потрапила в умови війни без адекватної підтримки демократичного світу. Ситуація змінюється, але повільно. Ми цінуємо внесок кожної країни, яка нині є з Україною", – додав глава українського оборонного. відомства.

Процедури передачі "мирного часу", на думку Резнікова, не повинні застосовуватися під час війни, оскільки ціна затримок –ціни українців. "Багато прикладів, коли мої колеги, міністри оборони підтримують ініціативу, але повинні координувати реалізацію із міністрами фінансів своїх держав або іншими урядовими організаціями, що уповільнює процес. Ми потребуємо спрощених та прискорених процедур", - наголосив він.

Резніков заявив про необхідність підготовки відповідного персоналу та відзначив провідну роль НАТО у цьому напряму.