Міністр оборони України назвав оптимістичні терміни завершення війни з РФ: До кінця року

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що терміни завершення війни з РФ передбачити неможливо, але, за його оптимістичними прогнозами, це може статися до кінця поточного року, повідомляє у суботу управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"Росія продовжує докладати зусиль для окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав Резніков, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

За його словами, мрією кремлівської влади є "зібрати землі", які вони вважають "своїми". "Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію та стримувати в майбутньому", – застеріг міністр оборони.

Резніков також наголосив, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а "вбивці, мародери та ґвалтівники".