Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків із застосування РСЗВ Himars та М270

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував про початок підготовки українських артилерійських розрахунків у Європі щодо застосування реактивних систем залпового вогню "Himars" (США) та М270 (Сполучене Королівство), повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

"Рішення Білого дому щодо Himars та Лондона із М270 – це перший крок для України та величезний стрибок у питанні стримування російської агресії", – сказав Резніков під час виступу на панелі Міжнародного форуму безпеки Globsec-2022.

Також він високо оцінив реалізацію ідей міністрів оборони США та Великої Британії Лойда Остіна III та Бена Воллеса про конференцію з надання допомоги Україні, яка мала місце у Лондоні, а надалі трансформувалася у формат Рамштайна.

"У червні очікується чергова зустріч. Така система координації допоможе нам продовжувати забезпечення і в майбутньому. Наприклад – нові літаки, ракетні системи, кібернетичні системи. Актуальна програма із розмінування в Україні, адже є багато вибухових пристроїв, котрі не здетонували на нашій землі", - додав Резніков.

Як повідомлялося, 1 червня президент США Джозеф Байден офіційно оголосив про постачання Україні допомоги американських реактивних систем залпового вогню Himars. У Великій Британії повідомили про направлення в Україну РСЗВ M270, здатних вражати цілі на відстані до 80 км, що згарантуватиме "значне підвищення боєздатності українських сил".