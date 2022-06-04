Події

19:19 04.06.2022

Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

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Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих, що відбувся, між Україною та РФ 2 червня

Обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "160 на 160" відбувся на лінії фронту у Запорізькій області 2 червня, повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У результаті переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленості про обмін тілами за формулою "160 на 160", – йдеться в повідомленні.

Операцію проводило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головне управління розвідки, Міністерство оборони, Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ та інші силові структури України, зазначено в повідомленні.

 

 

Теги: #рф #загиблі #тіла #обмін
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