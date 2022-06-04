Заклики не принижувати Росію можуть лише принизити країну, яка до цього закликає, - Кулеба у відповідь на заяву Макрона

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заклик президента Франції Еммануеля Макрона не принижувати російську сторону через бойові дії в Україні принизливим для самої Франції і будь-якої іншої країни, від імені якої звучатимуть такі заклики.

"Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію і будь-яку іншу країну, яка до цього закликає. Тому що це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", - написав Кулеба в Twitter у суботу.

Раніше в суботу Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати РФ, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення, повідомила "Європейська правда" з посиланням на Reuters. "Ми не маємо принижувати Росію, щоб в день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами", - сказав глава французької держави.

Макрон намагався підтримувати діалог з президентом РФ Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому. Його позицію неодноразово критикували інші європейські політики, розглядаючи її як підрив зусиль з тиску на Путіна. Франція підтримує Україну у військовому і фінансовому плані, але з початку війни Макрон не був у Києві як інші лідери ЄС, хоча заявляв, що не унеможливлює таку поїздку.