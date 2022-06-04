У неділю в Україні пройдуть грозові дощі, в окремих районах град

У неділю, 5 червня, через територію України в південному напрямку буде переміщатися помірно тепле повітря атлантичного походження, зумовлюючи дощі. 6 червня формуватиметься область підвищеного тиску, тому опади майже всюди припиняться, повідомив Укргідрометцентр.

У ніч на неділю в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, місцями гроза, на решті територій без суттєвих опадів. Вдень в Україні грозові дощі, в окремих районах град.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 21°; вдень 18-23°, на південному сході країни 25-30°.

У Києві в неділю вдень гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 червня найвища температура вдень була 30,8 в 1910 р., найнижча вночі 2,4 тепла в 1930 р.

У понеділок, 6 червня, в Україні без опадів, лише на крайньому півдні країни дощі, вдень місцями град, вночі на сході та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в ніч на понеділок 9-14°, в західних областях 6-11°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 21-26°, в Закарпатті та південному сході країни до 29°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

4 червня на 9 годину ранку температура води в Чорному морі становила 17-21°, в Дніпрі, біля Києва, 19°.