Події

12:12 04.06.2022

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

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Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого війська РФ втратили близько 31 050 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 4.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 31050 (+100) людей ліквідовано, танків ‒ 1376 (+9) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13) од., артилерійських систем – 680 (+5) од., РСЗВ - 207 (+0) од., засоби ППО - 95 (+0) од., літаків – 210 (+0) од., вертольотів - 175 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5), крилаті ракети - 122 (+1), кораблі/катери - 13 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 2337 (+8) од., спеціальна техніка - 52 (+1)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на запорізькому напрямку.

Дані уточнюються.

Теги: #рф #війна #втрати
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