Події

12:09 04.06.2022

Ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів Київської області - МВС

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Ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів Київської області - МВС

Ексгумовані вже понад 1300 тіл мирних жителів Київської області, розстріляних і закатованих російськими окупантами, особи більше двох сотень загиблих не встановлені, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Розстріляних і закатованих росіянами українців досі знаходять в Київській області. Станом на сьогодні ексгумували вже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці поховань їх направили в морг, де провели судово-медичні експертизи", - йдеться в повідомленні в Facebook.

У відомстві зазначили, що при цьому особи більше двох сотень загиблих не встановлені.

Теги: #київська_область #ексгумація
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