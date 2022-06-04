Події

07:58 04.06.2022

Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

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Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України.

"Усі зміни у цьому світі роблять мрійники та фанати. Тому я хочу запитати вас: назвіть мені ще одну країну кандидата в ЄС, підтримка до членства якої в цій країні досягає 91%? І цих 91% не тому, що у нас війна, а тому що ми кладемо свої життя за цінності та принципи ЄС", - сказав Стефанчук на зустрічі зі Штайнмаєром у п'ятницю.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер зазначив, що не просить якогось привілейованого статусу для України, а хоче юридичного визнання заслуг українського народу на шляху до євроінтеграції.

У свою чергу Штайнмаєр зазначив, що Україні не потрібно бути песимістом у питанні європейської перспективи.

"Ви знаєте, що наше міністерство закордонних справ та федеральний канцлер заявили, що вони йтимуть на чолі цього поїзда, який має привести Україну до ЄС", - сказав Штайнмаєр.

Водночас, президент зазначив, що Україна перебуває в особливій ситуації.

"Триває війна. І це означає, що ми маємо знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання має внести Європейська комісія", - наголосив Штайнмаєр.

Як повідомлялося, Стефанчук 1-3 червня перебував із робочим візитом у Німеччині.

 

 

Теги: #україна #зустріч #німеччина
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