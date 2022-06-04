Події

07:55 04.06.2022

ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

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ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

Протиповітряна оборона збила 4 крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, які ворожі війська запускали з кримського напрямку, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

"Одна крилата ракета збита над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Чорному морі для виконання бойових завдань нині перебувають 3 ракетні кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів.

"Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку", - наголосили в пресслужбі.

Джерело:

 

 

Теги: #україна #одеса #миколаїв #обстріли
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