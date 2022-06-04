В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Патрульними поліцейськими Одеси вже затримано "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті", - написав Братчук у телеграм-каналі.

За його словами, наразі з'ясовуються всі подробиці події та її кваліфікація відповідно до чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану.

На місці працює слідчо-оперативна група.