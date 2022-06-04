Події

07:28 04.06.2022

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

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В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Патрульними поліцейськими Одеси вже затримано "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті", - написав Братчук у телеграм-каналі.

За його словами, наразі з'ясовуються всі подробиці події та її кваліфікація відповідно до чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану.

На місці працює слідчо-оперативна група.

 

 

 

Теги: #одеса #затримання #правопорушники
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