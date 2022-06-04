Макрон не виключив візит до Києва найближчим часом

Французький лідер Емманюель Макрон не відкинув візиту до Києва найближчим часом, передають французькі ЗМІ.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - наводить слова Макрона видання "Le Figaro".

Зазначається, що Макрон згадав про свій можливий візит до Києва в контексті розмови про президента РФ Володимира Путіна, який "зробив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії".