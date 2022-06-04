Картину художника Марчука продано на благодійному аукціоні за $120 тис. США

Роботу українського художника Івана Марчука продано за $120 тис. США на благодійному аукціоні "Art can help", організованому аукціонним будинком "Goldens", що стало новим рекордом сучасного українського мистецтва, повідомила пресслужба фонду "Повернися живим".

"Роботу генія Івана Марчука разом із податками продали за рекордні 120 тисяч доларів. До сьогодні полотна живих українських художників ще ніколи не продавалися на аукціонах в Україні за такі суми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, аби підтримати українську армію.

"50% із виручених коштів аукціону, що завершився сьогодні, 3 червня, о 18:00 передадуть нашому Фонду. Подробиці згодом", - зазначили в Фонді.

Водночас, Марчук висловив переконання, що новий власник картини "отримає насолоду від твору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію та країну в час великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі та українцям", сказано на фейсбук-сторінці Марчука.