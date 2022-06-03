Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад, заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Один із векторів відновлення України – це співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад. Обговорили докладно це питання з Генеральним секретарем Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи… Був вдячний почути пропозицію щодо допомоги з професіоналами містобудування", - повідомив Чернишов у фейсбуці за підсумками обговорення цього питання з генеральним секретарем Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи (РЄ) Андреасом Кіфером (Andreas Kiefer).

Чернишов висловив подяку Кіферу за підтримку запровадження ініціативи "Cities4Cities", а також за "його віру в перемогу України та налаштованість на спільне відновлення".

"Дуже ціную спрямованість Генерального секретаря на співпрацю на рівні міст, яка допоможе об'єднати тих, хто потребує тих, хто готовий допомогти", - зазначив український міністр.

За його словами, сторони також спілкувалися щодо важливості продовження співпраці на рівні громад держав-членів РЄ.

"Нас об'єднала спільна позиція: довіра – це запорука нашої єдності!", - наголосив Чернишов.

Також він наголосив, що "для України дуже важливо набути статусу кандидата на вступ до ЄС наприкінці червня. Українцям потрібне це рішення якнайшвидше!".