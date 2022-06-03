Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів, раніше зачинених через російське військове вторгнення, а також спортивні клуби, ресторани та кафе, повідомила пресслужба групи.

"Завдяки ЗСУ, які відтіснили ворога з півночі країни та Київської області, нам вдалося знову відкрити понад 100 магазинів. Деякі з них вимагали більше зусиль після російських снарядів та мародерства окупантів, але навіть такі ми відновлюємо: у травні відкрилися у Бучі, Ірпені, інших містах Київській області та Чернігові", – наголошується у пресрелізі.

Згідно з ним, у червні планують відновити роботу ще кілька продуктових магазинів у Києві та Харкові.

Fozzy Group також відкрила два нові "Сільпо" в Ужгороді та Львові, запуск яких планувався у березні. Крім того, група відкрила шість із 10 фудхолів "Сільпо".

Група відновила роботу двох спортивних клубів Apollo NEXT у Києві, а також ресторанів Positano, Escobar, Who&Why Drinkery, Boulangerie Artisan та Le Grill у Le Silpo.

Крім того, доставку товарів по всій Україні поновив онлайн-магазин Maudau.

За даними Fozzy Group, за 100 днів війни група передала 1,3 тис. тонн продукції на потреби ЗСУ, лікарень, дитячих будинків, а також завезла до України понад 490 тонн гуманітарної допомоги у співпраці з Мінсоцполітики та БФ "КШЕ". Крім того, група приєдналася до проекту "єДопомога", в якому благодійники можуть сплатити за товари для нужденних.

Група також організувала притулок для вимушених переселенців у Чернівецькій області.

Fozzy Group – одна з найбільших торговельно-промислових груп України. Її бізнес-інтереси охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний та ресторанний бізнес.

Група розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Агропромисловий напрям - Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин", ТМ "Грінвіль"), дві птахофабрики (ТМ "Снятинська птиця"), Богуславський завод продтоварів (ТМ "Богуславна"), "Вогні Гестії" (ТМ Skadi), Житомирська панчішна фабрика (ТМ "Лівий & Правий").

Рестораний напрям - "Буланжері", "Дзяо-бар", "Мокрі вуса", Escobar, Positano, Who & Why Drinkery, "У Хромого Пола".

Інший бізнес – банк "Схід", IT-розробник TemaBIT, логістичний оператор "УВК", доставка Justin, мережа турагентств Silpo Voyage.

Співвласниками Fozzy Group є бізнесмени Володимир Костельман, Роман Чигір та Олег Сотников.