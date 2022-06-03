Події

19:22 03.06.2022

Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

2 хв читати
Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів, раніше зачинених через російське військове вторгнення, а також спортивні клуби, ресторани та кафе, повідомила пресслужба групи.

"Завдяки ЗСУ, які відтіснили ворога з півночі країни та Київської області, нам вдалося знову відкрити понад 100 магазинів. Деякі з них вимагали більше зусиль після російських снарядів та мародерства окупантів, але навіть такі ми відновлюємо: у травні відкрилися у Бучі, Ірпені, інших містах Київській області та Чернігові", – наголошується у пресрелізі.

Згідно з ним, у червні планують відновити роботу ще кілька продуктових магазинів у Києві та Харкові.

Fozzy Group також відкрила два нові "Сільпо" в Ужгороді та Львові, запуск яких планувався у березні. Крім того, група відкрила шість із 10 фудхолів "Сільпо".

Група відновила роботу двох спортивних клубів Apollo NEXT у Києві, а також ресторанів Positano, Escobar, Who&Why Drinkery, Boulangerie Artisan та Le Grill у Le Silpo.

Крім того, доставку товарів по всій Україні поновив онлайн-магазин Maudau.

За даними Fozzy Group, за 100 днів війни група передала 1,3 тис. тонн продукції на потреби ЗСУ, лікарень, дитячих будинків, а також завезла до України понад 490 тонн гуманітарної допомоги у співпраці з Мінсоцполітики та БФ "КШЕ". Крім того, група приєдналася до проекту "єДопомога", в якому благодійники можуть сплатити за товари для нужденних.

Група також організувала притулок для вимушених переселенців у Чернівецькій області.

Fozzy Group – одна з найбільших торговельно-промислових груп України. Її бізнес-інтереси охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний та ресторанний бізнес.

Група розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Агропромисловий напрям - Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин", ТМ "Грінвіль"), дві птахофабрики (ТМ "Снятинська птиця"), Богуславський завод продтоварів (ТМ "Богуславна"), "Вогні Гестії" (ТМ Skadi), Житомирська панчішна фабрика (ТМ "Лівий & Правий").

Рестораний напрям - "Буланжері", "Дзяо-бар", "Мокрі вуса", Escobar, Positano, Who & Why Drinkery, "У Хромого Пола".

Інший бізнес – банк "Схід", IT-розробник TemaBIT, логістичний оператор "УВК", доставка Justin, мережа турагентств Silpo Voyage.

Співвласниками Fozzy Group є бізнесмени Володимир Костельман, Роман Чигір та Олег Сотников.

 

Теги: #ритейл #війна #робота #магазини
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 03.06.2022
Є три слова, заради яких ми боремося: "Мир", "перемога", "Україна" – Зеленський у зверненні на 100-й день війни

Є три слова, заради яких ми боремося: "Мир", "перемога", "Україна" – Зеленський у зверненні на 100-й день війни

21:24 03.06.2022
На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

20:39 03.06.2022
Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ Кирила

Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ Кирила

20:28 03.06.2022
Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

20:21 03.06.2022
Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

19:51 03.06.2022
Арахамія: З посиленою позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів між Україною та РФ

Арахамія: З посиленою позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів між Україною та РФ

18:54 03.06.2022
Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

13:16 03.06.2022
МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

13:11 03.06.2022
За 100 днів українці вибороли на спортивному фронті 619 медалей - Гутцайт

За 100 днів українці вибороли на спортивному фронті 619 медалей - Гутцайт

12:45 03.06.2022
Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard, які буди у неї на озброєнні, вони можуть потрапити до України

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди з РФ і Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА