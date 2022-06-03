Події

18:54 03.06.2022

Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

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Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

Російські окупанти під прикриттям артилерії ведуть штурмові дії в житлових районах на сході Сєвєродонецька Луганської області, мають частковий успіх, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, на Донецькому напрямку окупанти наступали у напрямках міст Бахмут, Соледар та Лисичанськ, проте безуспішно і відійшли на раніше зайняті позиції. Намагалися взяти під контроль ділянку лівого берега р. Сіверський Донець та створити умови для форсування основними силами угруповання.

Також окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Слов'янському напрямку у напрямках міст Барвінкове Харківської області та Святогірськ Донецької області.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах сіл Щурове та Брусівка, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об'єкти у місті Харкові. Нанесли авіаційний удар вертольотами Мі-8 по позиціях українських військ у районах смт Слатине та с. Дементіївка. На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали Сили оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

На Сіверському напрямку окупанти завдали ракетного авіаційного удару в районі смт Краснопілля Сумської області та здійснили мінометний обстріл у районі с. Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції із застосуванням артилерії.

"Командування збройних сил РФ вживає заходів із активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшою їх діяльністю на території України. Перевага під час здійснення зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #ситуація
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