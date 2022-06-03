ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих жителям Херсонської та Запорізької областей України - Боррель

Євросоюз рішуче засуджує рішення Росії полегшити процес набуття російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей України, йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС рішуче засуджує російські президентські укази від 25 травня та 30 травня, які полегшують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів українським громадянам у Херсонській та Запорізькій областях", - зазначено у заяві.

У ньому наголошується, що Євросоюз "не визнаватиме цих паспортів".

Згідно із заявою, ЄС також "засуджує спроби впровадити російський рубль як паралельну валюту з українською гривнею" та "змінити мову навчання у школах у цих частинах Херсонської та Запорізької областей".