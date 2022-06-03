Україна отримала пожежну і рятувальну техніку та реанімобілі з Австрії

В Україну приїхало 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки, п'ять реанімобілів, а також обладнання й техніка з Австрії, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 одиниць пожежної та рятувальної техніки та п'ять реанімобілів приїхали сьогодні в Україну. Їх надали екстрені служби Відня. Крім техніки, прибуло і чимало іншого обладнання та спорядження, яке так потрібне для нашої перемоги над російськими окупантами", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Наголошується, що "вся ця цінна технічна допомога зможе посилити боєздатність підрозділів ДСНС тих областей, які працюють над ліквідацією пожеж і надзвичайних ситуацій, спричинених війною".